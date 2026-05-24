A Verghereto, i cittadini sono chiamati alle urne oggi e domani per eleggere il nuovo sindaco. Si tratta dell’unico Comune del comprensorio cesenate coinvolto in questa tornata di elezioni amministrative. La votazione riguarda la scelta tra i candidati Mercatelli e Sensi, che si contendono la guida del paese. Le urne sono aperte per due giorni consecutivi, consentendo ai residenti di esprimere la loro preferenza.

A Verghereto si apre la sfida per il nuovo sindaco, oggi e domani cittadini alle urne. Si tratta dell’unico Comune del comprensorio cesenate chiamato al voto per questa tornata di elezioni amministrative. Gli elettori: in totale sono 1.471 gli aventi diritto, di cui 767 uomini e 704 donne, che saranno chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino. Il sindaco eletto prenderà il posto di Enrico Salvi, che ha guidato il Comune dal 2015 ed è stato riconfermato nel 2020. Per permettere le operazioni di voto saranno attivate cinque sezioni distribuite in quattro sedi del territorio comunale. Ad Alfero, nella scuola “Don Babini”, vengono allestiti due seggi distinti: uno è per gli elettori della frazione e uno riservato ai residenti di Riofreddo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verghereto sceglie tra Mercatelli e Sensi

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