Verghereto il candidato sindaco Sensi | Lavoreremo a testa bassa qualunque sarà il ruolo affidato dagli elettori

A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale, il candidato sindaco si rivolge ai cittadini esprimendo gratitudine per le persone incontrate durante il percorso. Ha dichiarato che continueranno a lavorare con impegno, indipendentemente dal ruolo che gli elettori sceglieranno di affidargli. In un messaggio pubblico, ha sottolineato l’importanza di portare avanti con determinazione le proprie idee, preparandosi a rispettare il risultato delle urne nel rispetto delle istituzioni.

“La campagna elettorale è ormai volta al termine e desideriamo, prima di tutto, rivolgere un sincero grazie a tutte le persone che abbiamo avuto la fortuna di incontrare lungo questo percorso. Ogni confronto è stato fondamentale non solo per comprendere meglio il territorio, ma anche per capire. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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