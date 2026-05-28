Verdesca di oltre due metri in golfo | il video pubblicato dalla Riserva di Miramare

Un esemplare di verdesca lungo oltre due metri è stato avvistato nel golfo di Trieste e ripreso in un video pubblicato dalla Riserva di Miramare. La scena ha sorpreso anche chi si trovava in barca, tra cui un socio di una società nautica locale. La verdesca, nota anche come grande squalo, è apparsa davanti alle imbarcazioni senza apparenti timori, suscitando emozione tra gli spettatori presenti.

“L'ignaro gabbiano non se l'aspettava di certo ma la sorpresa e l'emozione l'ha vissuta anche chi stava in barca a godersi lo spettacolo: sotto gli occhi di un socio della Società nautica di Grignano, ieri nel golfo di Trieste, si è palesato un maestoso esemplare di verdesca, conosciuto anche. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Avvistato un esemplare di squalo verdesca a riva accompagnato da alcuni pesci pilota ad Ancona

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