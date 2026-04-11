Lo storico viaggio sulla Luna di Artemis II nel video pubblicato dalla Casa Bianca – Il video

Dopo oltre mezzo secolo, l’umanità torna nello spazio profondo con un viaggio con equipaggio. La Casa Bianca ha pubblicato un video che mostra il viaggio sulla Luna a bordo della missione Artemis II, con dettagli relativi alla partenza e alle attività svolte durante la missione. L’evento è stato annunciato ufficialmente il 11 aprile 2026, segnando un nuovo capitolo nelle esplorazioni spaziali con equipaggio umano.

(Agenzia Vista) Washington, 11 aprile 2026 Dopo più di 50 anni, l’umanità è tornata nello spazio profondo con equipaggio umano. La missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: la capsula Orion è ammarata oggi nell’Oceano Pacifico al largo di San Diego, segnando il ritorno sulla Terra dei quattro astronauti dopo un viaggio storico intorno alla Luna. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Silvia Salis l’anti-Meloni? La sindaca di Genova apre a una candidatura nazionale: «Se me lo chiedessero, ci penserei» La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici. Cosa prevede🔗 Leggi su Open.online Artemis II nella storia, mai un equipaggio così lontano dalla Terra. Le immagini del viaggio verso il lato oscuro della Luna – Il videoDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunto da un... Artemis II, rientro storico dopo il viaggio oltre la LunaABBONATI A DAYITALIANEWS Missione completata dopo dieci giorni nello spazio Si è conclusa con successo la missione Artemis II, che ha riportato sulla...