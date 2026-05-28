Dopo il 7 ottobre 2023, un individuo ha dichiarato che ciò che prima era considerato giusto, ovvero protestare in piazza, è stato sostituito dall’idea che la cosa corretta sia ora combattere. La frase suggerisce un cambiamento nel modo di agire dopo quella data, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sul contesto specifico. La dichiarazione è stata resa senza riferimenti a eventi o figure particolari.

“Se prima del 7 ottobre 2023 la cosa giusta da fare era scendere in piazza e protestare, dopo il 7 ottobre la cosa giusta da fare è diventata andare a combattere”. Paz Zemach è una ragazza israeliana di vent’anni, da poco congedata dal servizio militare, impegnata nei movimenti contro Benjamin Netanyahu da quand’era al liceo. L’ha intervistata Haaretz in un articolo intitolato “Perché per i giovani israeliani non è più di moda battersi per far cadere Netanyahu”. Considerata la situazione in cui si trova il paese, scrive il quotidiano israeliano, questo fatto è sorprendente: “In teoria infatti sono i giovani che hanno da perdere più di tutti dal prolungarsi di un governo guerrafondaio deciso a smantellare il sistema democratico”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Anche a ventanni si muore

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