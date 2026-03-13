Motta con il tour per i dieci anni de La fine dei vent’anni al Mengo

Il 14 luglio 2026, ad Arezzo, al Parco il Prato, si terrà il concerto di Motta, che aprirà il MENGO MUSIC FEST, festival in programma dal 14 al 18 luglio. Il musicista presenterà il suo tour celebrativo dei dieci anni dall’uscita di “La fine dei vent’anni”. L’evento fa parte di una serie di annunci che coinvolgono questa edizione del festival.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Continuano gli annunci di MENGO MUSIC FEST, i n scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: ad aprire questa edizione del festival aretino a Parco il Prato, martedì 14 luglio 2026, sarà Motta, con il tour per i dieci anni de L a fine dei vent’anni. Motta si aggiunge agli ospiti già annunciati per sabato 11 luglio, coi Subosonica previsti per la preview del festival, e agli act delle due serate conclusive, venerdì 17 luglio con gli Shame, sabato 18 luglio con i cani, Vintage Violence, Mille, Napoli Segreta djset, Myd Live e IDLES DJset. Uscito il 18 marzo 2016, “La fine dei vent’anni” ha segnato l’esordio solista del cantautore ed è stato insignito dell’ambita Targa Tenco come Miglior Opera Prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

