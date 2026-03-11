Riccardo Cocciante compie 80 anni e riflette sulla sua carriera, affermando di aver avuto il coraggio di tornare a vent’anni. Non è stata una scelta consapevole dedicarsi alla musica, ma questa si è fatta strada nella sua vita. Nei giorni precedenti all’uscita del suo diciottesimo album di inediti, intitolato “Ho vent’anni con te”, il cantante si mostra sicuro delle sue decisioni e del percorso intrapreso.

Riccardo Cocciante a Non è stato lui a scegliere la musica. Ma la musica ad aver scelto lu i. Bordeggiando i lidi di “ Ho vent’anni con te ”, suo diciottesimo album d’inediti in uscita dopodomani, Riccardo Cocciante se ne dice convinto. E di quella misteriosa forza attrattiva che l’ha reso un padre nobile della canzone italiana parla nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, riavvolgendo la pellicola di un “viaggio” lungo ottant’anni. Quelli compiuti il 20 febbraio scorso e appena omaggiati dal docufilm di Stefano Salvati “ Il mio nome è Riccardo Cocciante ” disponibile su RaiPlay. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riccardo Cocciante a 80 anni: "Ho avuto il coraggio di tornare a vent'anni"

