La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per il Lazio e l’Umbria per giovedì 12 marzo, a causa di temporali intensi e grandinate in arrivo. Si prevede inoltre un aumento del rischio idrogeologico legato a una saccatura atlantica che interessa entrambe le regioni. La situazione richiede attenzione e precauzioni da parte della popolazione.

La Protezione Civile ha diramato un’importante allerta meteo per le regioni del Lazio e dell’Umbria, a causa dell’arrivo di una saccatura atlantica che, a partire da domani, giovedì 12 marzo, porterà condizioni di instabilità atmosferica e temporali localmente intensi soprattutto sui settori costieri del Lazio. L’avviso, emesso l’11 marzo, prevede precipitazioni di forte intensità, raffiche di vento, grandinate e attività elettrica, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree interessate. La giornata di oggi si preannuncia particolarmente delicata per alcune zone del Centro Italia. La Protezione Civile, in collaborazione con le autorità regionali, ha infatti emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che coinvolge in modo diretto Lazio e Umbria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta meteo nel Lazio e in Umbria per temporali e grandine, rischio idrogeologico per saccatura atlantica

Articoli correlati

Rischio temporali e rischio idrogeologico, in Umbria scatta l’allerta meteo: le previsioniNumerosi interventi dei vigili del fuoco nella giornata di domenica, soprattutto nell’Orvietano.

Allerta Meteo Gialla in Campania: rischio temporali e dissesto idrogeologicoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo, valido dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle...

Contenuti utili per approfondire Allerta meteo

Temi più discussi: Allerta meteo su Lazio e Umbria, freddo in arrivo: sull'Italia alternanza di piogge e schiarite; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio con piogge e temporali: più a rischio le coste; Meteo Latina: torna la pioggia, rischio rovesci e temporali. Scatta l’allerta meteo.

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio con piogge e temporali: più a rischio le costeLa Protezione Civile della Regione Lazio ha proclamato allerta meteo di colore giallo: le zone interessate sono quelle sul lato costiero ... fanpage.it

Maltempo nel Lazio, allerta meteo anche in provincia di Latina: previsti piogge e temporaliLa Protezione Civile regionale attiva l’allerta per rischio idrogeologico e idraulico dalla mattina di giovedì 12 marzo per 12-18 ore, con fenomeni attesi soprattutto sulle zone costiere ... latinaoggi.eu

Allerta Meteo della Protezione Civile: avviso per Temporali forti, a rischio anche Roma. I dettagli - facebook.com facebook