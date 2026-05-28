Venerdì la Regione Campania esamina il bilancio dell'Eav e apre la strada al nuovo manager della Circumvesuviana

Venerdì, la Regione Campania ha esaminato il bilancio dell’azienda di trasporto pubblico locale Eav. Durante l'incontro del Consiglio di amministrazione, si è avviata la procedura per nominare il nuovo manager della Circumvesuviana, con probabilità un dirigente proveniente da Trenitalia. Questa decisione rappresenta la prima mossa della giunta in vista di un cambiamento ai vertici dell’azienda.

Il CdA di Eav del 29 è il primo passo della giunta Fico per cambiare i vertici: il nuovo manager è con tutta probabilità Pietro Diamantini, da Trenitalia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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