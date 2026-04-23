La Regione Campania ha messo nero su bianco cosa vuole dall'Eav per risollevare la Circumvesuviana
La Regione Campania ha definito le richieste all’Eav per migliorare la Circumvesuviana, indicando interventi su segnalamento, convogli e stazioni. Le proposte riguardano aggiornamenti immediati e investimenti a lungo termine. La Regione monitora direttamente ogni fase del progetto, anche in vista del cambio di gestione che sostituirà l’attuale amministratore. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma le linee guida sono state comunicate ufficialmente.
Segnalamento moderno, nuovi convogli e stazioni migliori: tre obiettivi per l'immediato ma anche per il manager che sostituirà Umberto de Gregorio, con la Regione a controllare ogni passo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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