La Regione Campania ha messo nero su bianco cosa vuole dall'Eav per risollevare la Circumvesuviana

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha definito le richieste all’Eav per migliorare la Circumvesuviana, indicando interventi su segnalamento, convogli e stazioni. Le proposte riguardano aggiornamenti immediati e investimenti a lungo termine. La Regione monitora direttamente ogni fase del progetto, anche in vista del cambio di gestione che sostituirà l’attuale amministratore. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma le linee guida sono state comunicate ufficialmente.

Segnalamento moderno, nuovi convogli e stazioni migliori: tre obiettivi per l'immediato ma anche per il manager che sostituirà Umberto de Gregorio, con la Regione a controllare ogni passo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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