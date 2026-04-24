La metà della rete ferroviaria dell'Eav in Campania non ha migliorato nulla in sei anni e in alcuni casi è peggiorata

Dopo sei anni, la metà della rete ferroviaria gestita dall’Ente autonomo in Campania non ha registrato miglioramenti e in alcuni casi ha mostrato peggioramenti. I dati sulla puntualità indicano che i treni della linea circumvesuviana nell’entroterra superano il 20% di ritardi, mentre la linea tra Napoli e Benevento è rimasta chiusa dal 2020. Le performance del servizio ferroviario rimangono quindi critiche.

Analisi dei dati di puntualità Eav: i ritardi della Circumvesuviana nell'entroterra superano il 20% e non accennano a calare, la Napoli-Benevento è chiusa dal 2020.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La Regione Campania ha messo nero su bianco cosa vuole dall’Eav per risollevare la CircumvesuvianaSegnalamento moderno, nuovi convogli e stazioni migliori: tre obiettivi per l'immediato ma anche per il manager che sostituirà Umberto de Gregorio,... Antagonisti, la mappa dei sabotaggi sulla rete ferroviaria. I casi da Roma a MilanoLa linea ferroviaria italiana - soprattutto i suoi snodi più delicati, dall’Alta Velocità ai grandi hub urbani - è finita al centro di una scia di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La metà della rete ferroviaria dell'Eav in Campania non ha migliorato nulla in sei anni, e in alcuni casi è peggiorata; La Regione interviene per il rilancio dell'Eav: giunta ad hoc. La metà della rete ferroviaria dell’Eav in Campania non ha migliorato nulla in sei anni, e in alcuni casi è peggiorataAnalisi dei dati di puntualità Eav: i ritardi della Circumvesuviana nell'entroterra superano il 20% e non accennano a calare, la Napoli-Benevento è chiusa ... fanpage.it La Regione interviene per il rilancio dell'Eav: giunta ad hocTre assi strategici di intervento: tecnologia e sicurezza della rete, rinnovo del materiale rotabile, riqualificazione di stazioni e parcheggi di interscambio. Con l’obiettivo di reperire le risorse a ... napolitoday.it La Regione interviene per il rilancio dell'Eav: ecco cosa ha deciso https://www.napolitoday.it/cronaca/giunta-rilancio-eav.html - facebook.com facebook