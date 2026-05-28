Venerdì di passione il 29 maggio | in arrivo lo sciopero generale di 24 ore tutti i settori a rischio

Venerdì 29 maggio è previsto uno sciopero generale di 24 ore coinvolgendo tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione è stata indetta dai sindacati di base e interesserà l'intera giornata.

Maggio si chiude con un nuovo sciopero generale, indetto dai sindacati di base e che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 29 maggio.Lo scioperoL'agitazione sindacale è stata proclamata dalle sigle Cub, Adl, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit contro l'economia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a fine maggioNelle prossime settimane si terrà un nuovo sciopero generale che interesserà sia il settore pubblico che quello privato, con una durata di 24 ore.

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