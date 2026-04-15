Nuovo sciopero generale in arrivo | treni a rischio per 24 ore a maggio

Nelle prossime settimane si terrà un nuovo sciopero generale che coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. Diverse sigle sindacali, tra cui Cub, Sgb e Si Cobas, hanno proclamato un'astensione dal lavoro di 24 ore, prevista per venerdì 29 maggio. La giornata di sciopero interesserà i servizi di trasporto, con particolare attenzione ai treni, che potrebbero subire interruzioni o cancellazioni durante tutto il giorno.

Un nuovo sciopero generale è in arrivo nelle prossime settimane.A proclamare la nuova agitazione sono state diverse sigle sindacali (tra cui Cub, Sgb, Si Cobas), che hanno indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 29 maggio.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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