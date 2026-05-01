Nuovo sciopero generale in arrivo | treni a rischio per 24 ore a fine maggio

Nelle prossime settimane si terrà un nuovo sciopero generale che interesserà sia il settore pubblico che quello privato, con una durata di 24 ore. A proclamare l'agitazione sono diverse sigle sindacali, tra cui Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e Adl. Tra le categorie coinvolte ci sono i lavoratori dei trasporti, con particolare attenzione ai treni, che potrebbero subire blocchi o riduzioni delle corse durante tutta la giornata di fine maggio.

Un nuovo sciopero generale è in arrivo nelle prossime settimane.A proclamare la nuova agitazione sono state diverse sigle sindacali (tra cui Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e Adl), che hanno indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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