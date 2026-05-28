Venerdì 29 maggio l’Italia si ferma | guida completa allo sciopero generale

Da open.online 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, l’Italia sarà paralizzata da uno sciopero generale indetto da diversi sindacati di base e organizzazioni palestinesi in Italia. La giornata prevede il blocco di molte attività nel paese, coinvolgendo varie categorie e settori. La mobilitazione interessa anche associazioni di giovani palestinesi. La manifestazione rappresenta una protesta collettiva con l’obiettivo di esprimere il dissenso su questioni ancora non specificate nel comunicato.

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Si bloccherà un po’ tutto il paese, per  venerdì 29 maggio, in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Usi, Usi-Ci t e dalle organizzazioni palestinesi in Italia Api e Gpi – Giovani Palestinesi Italiani. Attese manifestazioni e cortei in diverse città, tra cui  Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Savona, Milano, Bergamo, Catania e Palermo. A Milano il corteo partirà alle 9.30 da piazza della Scala per poi raggiungere l’Università Statale e la Prefettura. Ma sono tanti i settori in cui i lavoratori incroceranno le braccia. Sciopero dei treni: fasce di garanzia e corse garantite. 🔗 Leggi su Open.online

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