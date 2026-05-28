Venerdì 29 maggio l’Italia si ferma | guida completa allo sciopero generale

Venerdì 29 maggio, l’Italia sarà paralizzata da uno sciopero generale indetto da diversi sindacati di base e organizzazioni palestinesi in Italia. La giornata prevede il blocco di molte attività nel paese, coinvolgendo varie categorie e settori. La mobilitazione interessa anche associazioni di giovani palestinesi. La manifestazione rappresenta una protesta collettiva con l’obiettivo di esprimere il dissenso su questioni ancora non specificate nel comunicato.

Si bloccherà un po’ tutto il paese, per venerdì 29 maggio, in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Usi, Usi-Ci t e dalle organizzazioni palestinesi in Italia Api e Gpi – Giovani Palestinesi Italiani. Attese manifestazioni e cortei in diverse città, tra cui Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Savona, Milano, Bergamo, Catania e Palermo. A Milano il corteo partirà alle 9.30 da piazza della Scala per poi raggiungere l’Università Statale e la Prefettura. Ma sono tanti i settori in cui i lavoratori incroceranno le braccia. Sciopero dei treni: fasce di garanzia e corse garantite. 🔗 Leggi su Open.online

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