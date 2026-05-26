Venerdì 29 maggio 2026 si terrà un nuovo sciopero generale. Le manifestazioni potrebbero causare disagi già dalla sera precedente, con alcune attività che potrebbero interrompere i servizi o ridurre le operazioni. La mobilitazione coinvolge diversi settori e si svolge senza preavviso di eventuali estensioni o modifiche. Le autorità consigliano di verificare le informazioni sui trasporti e sui servizi pubblici per quella giornata.

Roma, 26 maggio 2026 – Nuovo sciopero generale in arrivo. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio, ma i primi disagi potrebbero partire già dalla serata precedente. Si fermano diversi settori, con effetti attesi già dalle ore precedenti. Dal trasporto pubblico ai servizi, la mobilitazione potrebbe avere conseguenze concrete sulla quotidianità di milioni di italiani. Ecco chi si ferma. Perché si sciopera. Si tratta di un’agitazione generale di 24 ore proclamata da diverse sigle del sindacalismo di base, tra cui Confederazione Unitaria di Base, SI Cobas, Usi-Cit e altre organizzazioni del comparto. Le motivazioni dichiarate vanno oltre la vertenza settoriale: al centro ci sono precarietà, politiche sociali ritenute insufficienti, opposizione alle guerre e il tema delle morti sul lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sciopero generale 29 maggio 2026: chi si ferma, quanto e perché

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Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma

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