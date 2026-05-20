Sei Toscana venerdì 29 maggio sciopero generale nazionale

Venerdì 29 maggio, in tutta Italia, si terrà uno sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali, tra cui CUB, ADL Varese, SGB, SI Cobas e USI – CIT. La decisione coinvolge vari settori e aziende, con manifestazioni previste in diverse città. La protesta si svolge nel giorno in cui si manifesta il disaccordo di numerosi lavoratori nei confronti di alcune politiche e condizioni lavorative. La giornata vedrà iniziative di mobilitazione e astensione dal lavoro in varie località del paese.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Venerdì 29 maggio, sciopero generale nazionale indetto da CUB, ADL Varese, SGB, SI Cobas e USI – CIT. Le Organizzazioni sindacali CUB, ADL Varese, SGB, SI Cobas e USI – CIT hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per venerdì 29 maggio. L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio. Sono esclusi dallo sciopero generale i Comuni interessati dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 14690 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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