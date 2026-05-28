Durante la festa nel parco, le famiglie hanno ricevuto piantine e piccoli doni consegnati dai rappresentanti comunali. Gli artisti di strada sono stati presenti con spettacoli di musica e giochi, intrattenendo bambini e adulti. La cerimonia si è svolta all’aperto, con partecipazione di cittadini e famiglie, in un evento organizzato per celebrare i nuovi nati del territorio.

? Domande chiave Cosa hanno ricevuto esattamente le famiglie dai rappresentanti del Comune?. Come hanno coinvolto gli artisti di strada durante la celebrazione?. Perché il sindaco ha scelto proprio una pianta come dono simbolico?. Quali servizi pratici ha messo a disposizione la biblioteca comunale?.? In Breve Evento mercoledì 27 maggio presso il parco di Villa Cappelletto a Vedelago.. Artisti Manuele Pascal e Jean Pierre Bianco hanno animato il pomeriggio nel parco.. Doni inclusi piante, libri della Biblioteca comunale e coupon per carta d'identità.. L'assessora Denisse Braccio ha promosso valori di gentilezza e contatto con la natura.. Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, il parco di Villa Cappelletto a Vedelago ha accolto numerose famiglie per l’evento Bimbi al Parco, una celebrazione dedicata ai bambini nati durante l’anno 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vedelago, festa per i nuovi nati: piantine e doni nel parco

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