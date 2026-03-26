Benvenuti ai 93 nuovi nati nel 2025

A Orvieto si è svolta la cerimonia di benvenuto per 93 bambini nati nel 2025, in occasione della Giornata della Gentilezza. L’evento ha coinvolto famiglie e rappresentanti istituzionali, con momenti dedicati alla celebrazione della nascita e dell’accoglienza dei nuovi arrivati. La cerimonia si è svolta in un clima di condivisione e festa, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della comunità locale.

ORVIETO Si rinnova l’appuntamento a Orvieto con l’accoglienza ai nuovi nati in occasione della Giornata della Gentilezza. “Coltivare le relazioni di cura“ è il tema scelto per l’edizione 2026 di “Orvieto gentile“ che si terrà venerdì al giardino della gentilezza in piazza Angelo da Orvieto. La manifestazione quest’anno vede la collaborazione del Consultorio che all’interno del programma cura l’iniziativa "Il tempo di un sorriso - Genitori in posa sulle panchine della gentilezza". Nell’occasione le famiglie saranno chiamate a leggere frasi e pensieri sulla nascita e la genitorialità e saranno fotografati sulle panchine del parco dipinte con i colori che rimandano ai valori della gentilezza, del perdono, della gratitudine, dell’ottimismo e della felicità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benvenuti ai 93 nuovi nati nel 2025 Articoli correlati Capodanno: sindaca Latina, benvenuti ai primi nuovi nati del 2026La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha rivolto alle prime bambine nate a Latina nel 2026 un messaggio di auguri e di benvenuto. Ausl Toscana Centro, 6.177 nuovi nati nel 2025Firenze, 2 gennaio 2026 – Nel 2025 nei sei punti nascita dell’Ausl Toscana Centro sono venuti alla luce 6. Aggiornamenti e notizie su Benvenuti ai 93 nuovi nati nel 2025 Argomenti discussi: Benvenuti ai 93 nuovi nati nel 2025. Il corredino ai nuovi nati: BenvenutiÈ sempre un piacere incontrare le nuove famiglie del nostro Comune, condividere un momento di vicinanza e scambio di auguri e dare il benvenuto ai piccoli cittadini appena venuti al mondo. ilgiorno.it Benvenuti al mondo. Al via l’iniziativa al Versilia dedicata ai nuovi natiIl progetto è nato in collaborazione con i Poveri Vecchi - Sacro Cuore. Gli ospiti colorano e decorano con pensieri cartoncini appesi alle culle. Un’iniziativa che unisce e accoglie, tra i nuovi ... lanazione.it