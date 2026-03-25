Martedì 24 marzo, al Palazzo del Turismo di Riccione, si è svolta una cerimonia per i nuovi nati del 2025. L’evento si è svolto in una sala piena di partecipanti, con la consegna della “Chiave della gentilezza” ai bambini come simbolo di benvenuto nella comunità. La manifestazione ha coinvolto familiari e rappresentanti locali, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Durante l’incontro, a ciascun bambino e bambina è stata consegnata la “Chiave della gentilezza”, simbolo di accoglienza e appartenenza alla comunità, accompagnata da un piccolo dono. Un gesto pensato per sottolineare l’importanza della gentilezza come valore educativo e sociale, fondamentale per costruire una società più inclusiva e attenta al benessere dei cittadini fin dalla nascita. “Accogliere i nuovi nati con questo gesto simbolico significa guardare al futuro con fiducia e impegno - hanno sottolineato la sindaca Angelini e l’assessora Zoffoli -. Con questa iniziativa vogliamo dire a ogni piccolo che Riccione è casa loro, una comunità pronta a prendersi cura, ad ascoltare e a crescere con loro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Festa al Palazzo del Turismo per i nuovi nati: Riccione li accoglie con la Chiave della gentilezza

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