Un uomo di 25 anni, residente ad Assisi, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di scappare durante un controllo. Non si è fermato all'alt dei militari e ha proseguito la fuga, che si è conclusa con il suo arresto in flagranza di reato. L’episodio è avvenuto il 17 marzo 2026 e riguarda un comportamento considerato pericoloso secondo le nuove norme del Decreto sicurezza.

Perugia, 17 marzo 2026 - Arrestato in flagranza di reato ad Assisi un 25enne, originario del posto, ritenuto responsabile di fuga pericolosa, reato recentemente inserito nell'ambito dell'ultimo Decreto sicurezza.. I fatti. Nel corso di un servizio di controllo del territorio e di prevenzione dei reati in genere, lungo via Perugia, nel comune di Bettona, i carabinieri della locale stazione hanno intimato l'alt ad un veicolo il cui conducente, invece di fermarsi, ha accelerato allontanandosi a velocità elevata e mantenendo una condotta di guida pericolosa. A questo punto, i militari hanno iniziato un lungo inseguimento, nel corso del quale hanno allertato la centrale operativa della compagnia di Assisi per diramare le ricerche del veicolo alle altre pattuglie in zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non si ferma all'alt dei carabinieri. Fuga pericolosa: arrestato

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