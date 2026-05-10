Greve in Chianti | scappa a un controllo dei carabinieri L’accusa | fuga pericolosa Arrestato Il giudice lo rimette in libertà

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato a Greve in Chianti dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri. Durante l'intervento, il giovane ha messo in atto una fuga che è stata qualificata come pericolosa dai militari. Dopo l'arresto, il giudice ha deciso di rimetterlo in libertà, nonostante l’accusa di fuga pericolosa. La vicenda si è conclusa con l'ordinanza giudiziaria, senza ulteriori provvedimenti restrittivi.

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