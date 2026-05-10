Greve in Chianti | scappa a un controllo dei carabinieri L’accusa | fuga pericolosa Arrestato Il giudice lo rimette in libertà

Da firenzepost.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato a Greve in Chianti dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri. Durante l'intervento, il giovane ha messo in atto una fuga che è stata qualificata come pericolosa dai militari. Dopo l'arresto, il giudice ha deciso di rimetterlo in libertà, nonostante l’accusa di fuga pericolosa. La vicenda si è conclusa con l'ordinanza giudiziaria, senza ulteriori provvedimenti restrittivi.

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Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Figline Valdarno, tutto è iniziato durante unnormale servizio di perlustrazione. Una pattuglia ha intimato l’alt a un’autovettura in transito, ma il conducente avrebbe ignorato i segnali luminosi e sonori dei Carabinieri, accelerando improvvisamentee dando il via a una fuga ad alta velocità. Nel corso dell’inseguimento, il giovane avrebbe commesso diverse violazioni al Codice della Strada, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti e dei pedoni presenti lungo il percorso. Lafuga, tuttavia, è durata poco. Al 24enne è stato contestato il reato di ”fuga pericolosa”, introdotto recentemente nell’ambito delle misure previste dal cosiddetto ”Pacchetto Sicurezza”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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