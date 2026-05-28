Vasco Bob Sinclar Luca Agnelli poi sagre e il raduno Ferrari | il ponte del 2 giugno è elettrico

Il ponte del 2 giugno sulla Riviera riminese sarà caratterizzato da numerosi eventi tra concerti di artisti noti, serate in club, sagre, festival del cibo di strada e attività per famiglie. Sono previsti numerosi appuntamenti che attireranno grandi folle, contribuendo a un’affluenza da record, simile a un’apertura ufficiale della stagione estiva. La combinazione di musica, gastronomia e intrattenimento rende il fine settimana particolarmente intenso e affollato.

Tra concertoni, club iconici, sagre, festival del cibo di strada e appuntamenti per famiglie, il lungo ponte della Riviera riminese si preannuncia da manuale, un sold-out degno dell'inaugurazione dell'estate. I due mega-concerti di Vasco allo stadio Romeo Neri sono la punta di diamante di questo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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