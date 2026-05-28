Doggodaiily Giano Del Bufalo Naike Rivelli ma anche sagre musica e Medioevo per il lungo ponte del 2 giugno

Nel fine settimana lungo del 2 giugno, Ravenna e provincia ospitano numerosi eventi tra festival tematici, sagre storiche e musica dal vivo. Si svolgono incontri culturali, spettacoli medievali e manifestazioni all’aperto, coinvolgendo diverse comunità e pubblico. La programmazione include anche eventi dedicati a tradizioni locali e spettacoli di intrattenimento. Numerose iniziative si concentrano nel centro e nei comuni limitrofi, offrendo un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti.

Tra festival tematici, sagre storiche, incontri curiosi e grandi eventi all’aperto, il fine settimana lungo a Ravenna e provincia si preannuncia ricchissimo di appuntamenti per tutti i gusti. A catalizzare l’attenzione è soprattutto il Marina di Ravenna Vegan Experience, il festival dedicato al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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