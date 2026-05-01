La Riviera si prepara a riaccendere le luci con il ritorno di Bob Sinclar alla Villa delle Rose, un noto club sulle colline di Misano. L’evento segnerà un nuovo appuntamento musicale in un locale che da tempo richiama appassionati di musica e djset. La serata prevede l’ingresso di pubblico e l’organizzazione di un evento che si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

La magia della Riviera sta per riaccendersi sulle colline di Misano. La Villa delle Rose, club simbolo dell’eleganza notturna e del clubbing internazionale, si prepara a inaugurare la sua 32esima stagione riaprendo i battenti con un weekend inaugurale esplosivo e l’annuncio del ritorno (il 29 maggio) di un’icona mondiale della musica house: Bob Sinclar. Il sipario si alzerà ufficialmente venerdì 15 maggio con i top dj Bender e i Mojave Grey, seguiti a ruota da Nicola Zucchi, Ciuffo e Tanja Monies, mentre sabato 16 toccherà a Patrick Topping, titano della tech-house, affiancato da Bartolomeo e Mappa. Ma l’evento più atteso – che sta già facendo vibrare il popolo della notte – è fissato per venerdì 29, quando la Villa accoglierà nuovamente Bob Sinclar.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa delle Rose, il gran ritorno di Bob Sinclar

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