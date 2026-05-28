Varzea: Onde Nasce o Futebol arriva su Netflix il 20 giugno. La nuova serie racconta il calcio amatoriale delle favelas di San Paolo. Il colosso dell’intrattenimento digitale si appresta a portare sui piccoli schermi di tutto il mondo l’essenza più pura e agonistica dello sport più amato del pianeta. Con l’annuncio ufficiale del progetto intitolatoVárzea: Onde Nasce o Futebol(tradotto letteralmente come “Várzea: dove nasce il calcio“), la library diNetflixsi arricchirà di una produzione interamente dedicata ai campionati amatoriali che infiammano lecomunità e le favelas di San Paolo. Questo viaggio sportivo racconterà come i campi di periferia rappresentino una vera e propria fucina di talenti e un riscatto sociale per tantissimi giovani brasiliani. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Varzea: il calcio delle periferie brasiliane sbarca in streaming con una nuova docu-serie

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