La vita di Hulk Hogan diventa una docu-serie | 4 episodi con l’ultima intervista prima della morte

Una nuova docu-serie dedicata a Hulk Hogan, figura nota nel mondo del wrestling, è stata presentata in anteprima mondiale a Las Vegas. La produzione conta quattro episodi e include l'ultima intervista rilasciata dal protagonista prima della sua scomparsa. La presentazione si è svolta alla presenza del figlio dell’atleta.

Presentata in anteprima mondiale a Las Vegas alla presenza del figlio Nick la pellicola dedicata all'iconico wrestler. Hogan è mancato il 24 luglio 2025.🔗 Leggi su Fanpage.it

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