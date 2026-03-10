Saviano il ritorno sempre su La7 | in tv con una docu-serie tra mafia camorra e lezioni da maestrino del mainstream

Roberto Saviano è tornato in televisione su La7 con una docu-serie che tratta di mafia e camorra, e include anche alcune lezioni che sembrano rivolte al pubblico mainstream. L’ex scrittore si è nuovamente posizionato tra il pubblico, adottando uno stile che mescola un atteggiamento da intellettuale in viaggio con un modo di fare che ricorda il conformismo di alcune produzioni televisive italiane.

Roberto Saviano è tornato “in mezzo alla strada”, come ama dire lui con quel piglio da intellettuale on the road che però non ha nulla della libertà di Kerouac e molto del conformismo di Largo Fandango. Da domani sera, l’approdo naturale per ogni naufrago della sinistra militante, ovvero La7 di Urbano Cairo, ospiterà la sua nuova creatura: La Giusta Distanza. Un titolo che è già tutto un programma, considerando che l’autore di Gomorra la distanza dai fatti non l’ha mai tenuta, preferendo sempre l’immersione totale nell’ideologia più (faziosa?) congeniale alla sua visione dei fatti e della loro interpretazione politica. Saviano, il ritorno: in arrivo su La7 “La giusta distanza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Saviano il ritorno (sempre su La7): in tv con una docu-serie tra mafia, camorra e lezioni da maestrino del mainstream Articoli correlati Sabrina Ferilli torna su Rai 1 con il film tv Gloria - Il ritorno, sequel della serie su una diva sul viale del tramonto. La trama e le anticipazioniGloria Grandi si era affacciata su Rai 1 nel 2024: Sabrina Ferilli vestiva i panni di una diva sul viale del tramonto nella serie in sei episodi... Renzi sbotta con Feltri: “Non accetto lezioni di diritto internazionale da chi è sul divanino dopo l’après-ski”. Su La7Durissimo scontro a In Onda (La7) tra il senatore di Italia Viva Matteo Renzi e il giornalista Stefano Feltri sull’operazione militare “Operation... Roberto Saviano spiega il piano del figlio di Totò Riina: Riavvicinare i più giovani a cosa nostra