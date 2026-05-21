Un'importante decisione è stata presa riguardo ai fondi destinati ai risarcimenti per minacce ricevute da alcuni magistrati. In questo caso, la somma destinata a un risarcimento è stata devoluta a un fondo dedicato ai giovani, con l'obiettivo di onorare la memoria di due noti magistrati uccisi in attentati mafiosi. La scelta di rinunciare al denaro è stata fatta da chi aveva diritto al risarcimento, con l'intento di contribuire a progetti dedicati alle nuove generazioni.

? Punti chiave Come può un risarcimento per minacce diventare un fondo per i giovani?. Chi ha deciso di rinunciare al denaro per onorare i magistrati?. Perché questa scelta trasforma un atto intimidatorio in un progetto sociale?. Cosa accadrà nello spazio pubblico intitolato a Falcone e Borsellino?.? In Breve Manifestazione il 23 maggio con dimostrazione Reparto Cinofilo Polizia Penitenziaria alle 10:30.. Incontro al Chiostro San Bernardino da Siena alle 11:30 con i consiglieri Severino, Soave e Feoli.. Passeggiata della legalità ore 18:30 tra Morano e Castrovillari con Gruppo Speleo del Pollino.. Fondi derivanti dall'intimidazione del 3 febbraio 2023 finanzieranno progetti per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morano: fondi per minacce donati alla memoria di Falcone e Borsellino

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