Vandalizzato il parco Falcone e Borsellino | la condanna di Diop

Un uomo è stato condannato per aver danneggiato il parco dedicato a Falcone e Borsellino. L’atto di vandalismo si è verificato nei giorni scorsi e ha coinvolto le aree verdi e le installazioni dedicate ai due giudici. La decisione giudiziaria arriva dopo le indagini e le testimonianze raccolte, che hanno portato all’identificazione dell’autore. Il parco, simbolo della lotta alla criminalità organizzata, è stato oggetto di danneggiamenti da parte dell’individuo.

“Accanirsi contro i simboli che una comunità ha voluto dedicare a due uomini che hanno sacrificato la propria vita per difendere la giustizia e la legalità non è un semplice atto di teppismo, è un gesto che colpisce la memoria collettiva, i valori fondanti della nostra convivenza civile e il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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