Vangelo del 28 maggio 2026 | Rabbunì che io veda di nuovo!

Notizia in breve

Un uomo cieco ha gridato a Gesù chiedendo di riacquistare la vista, usando le parole «Rabbunì, che io veda di nuovo!». La scena si svolge lungo la strada, con la folla che cercava di zittire il richiedente. Gesù si fermò e chiese di essere chiamato. Dopo aver ascoltato, il cieco si alzò e si avvicinò a lui, ricevendo la vista.