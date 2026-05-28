Vangelo del 28 maggio 2026 | Rabbunì che io veda di nuovo!
Un uomo cieco ha gridato a Gesù chiedendo di riacquistare la vista, usando le parole «Rabbunì, che io veda di nuovo!». La scena si svolge lungo la strada, con la folla che cercava di zittire il richiedente. Gesù si fermò e chiese di essere chiamato. Dopo aver ascoltato, il cieco si alzò e si avvicinò a lui, ricevendo la vista.
Nel racconto del cieco Bartimeo, don Luigi Maria Epicoco ci mostra la forza della preghiera vera: un grido che supera ogni ostacolo per incontrare lo sguardo di Gesù. Il cammino della fede non è fatto di formule composte o di equilibrismi spirituali, ma è la storia di un incontro che può capovolgere l’esistenza. Nel Vangelo di oggi, la figura del cieco Bartimeo diventa lo specchio della condizione umana: fermo lungo la strada, bloccato dalla mancanza di un orizzonte, l’uomo si ritrova spesso a mendicare la vita anziché viverla. Eppure, proprio nel momento della cecità più profonda, il passaggio di Gesù Nazareno accende una speranza incrollabile. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
VANGELO DEL GIORNO GIOVEDI 28 MAGGIO 2026 Rabbunì, che io veda di nuovo
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