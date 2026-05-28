L’uomo accusato di aver danneggiato i candelabri è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma. La convalida dell’arresto è avvenuta ieri mattina davanti al giudice del Tribunale di Arezzo. La vicenda riguarda un episodio di vandalismo avvenuto in un luogo pubblico, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’indagato dovrà presentarsi regolarmente presso la stazione di polizia.

È stato convalidato nella mattinata di ieri, dal giudice del Tribunale di Arezzo, l’arresto del 39enne albanese – con residenza a Firenze e domicilio a Sansepolcro – che nella tarda mattinata di martedì era stato fermato nella città pierfrancescana dai carabinieri della locale Compagnia guidati dal Maggiore Feola (nella foto) a seguito della segnalazione su un ripetuto atto vandalico all’interno della cattedrale. L’uomo non andrà comunque in carcere: il provvedimento emesso sul suo conto è quello dell’obbligo giornaliero di firma a orari prestabiliti. Le accuse sono quelle di danneggiamenti e di resistenza e lesioni a pubblici ufficiali.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandalo dei candelabri. L’uomo resta sottoposto all’obbligo di firma

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