Sottoposto all' obbligo di soggiorno viene sorpreso a guidare senza patente un' auto sequestrata

Da ilpescara.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Spoltore hanno fermato un uomo di 52 anni che, nonostante fosse sottoposto all’obbligo di soggiorno e sotto sorveglianza speciale, stava guidando un’auto sequestrata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà. L’auto, che era stata sequestrata, è stata trovata in movimento durante un controllo di routine. La verifica ha confermato che il conducente non possedeva la patente di guida valida.

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I carabinieri della Stazione di Spoltore, nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà di un cittadino italiano di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, e sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. L’intervento trae origine da un controllo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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