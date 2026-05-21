Sottoposto all' obbligo di soggiorno viene sorpreso a guidare senza patente un' auto sequestrata
I carabinieri di Spoltore hanno fermato un uomo di 52 anni che, nonostante fosse sottoposto all’obbligo di soggiorno e sotto sorveglianza speciale, stava guidando un’auto sequestrata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà. L’auto, che era stata sequestrata, è stata trovata in movimento durante un controllo di routine. La verifica ha confermato che il conducente non possedeva la patente di guida valida.
I carabinieri della Stazione di Spoltore, nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà di un cittadino italiano di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, e sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. L’intervento trae origine da un controllo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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