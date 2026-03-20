atti persecutori su minorenne uomo sottoposto a divieto di avvicinamento

Un uomo è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento dopo aver compiuto atti persecutori nei confronti di una minorenne. Secondo quanto riferito, avrebbe molestato e seguito la vittima nei luoghi da lei frequentati. La misura restrittiva è stata decisa dalle forze dell’ordine per tutelare la minorenne da comportamenti che hanno suscitato preoccupazione.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno delineato un grave quadro indiziario in merito al reato di atti persecutori. L’uomo, a partire dal mese di settembre 2025, molestava ripetutamente una diciassettenne, malgrado il rifiuto esplicito della giovane di instaurare qualsiasi relazione. L’uomo si appostava ripetutamente nei luoghi frequentati dalla ragazza, come la scuola e la palestra, e tentava con vari espedienti di instaurare un contatto, incurante delle resistenze e dell’imbarazzo creato. Il provvedimento oggi eseguito – avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione – è stato disposto in fase di indagini preliminari. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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