Nelle ultime ore, ignoti vandali hanno rimosso le sbarre automatiche dei parcheggi delle autostazioni di Avellino e Grottaminarda. Le sbarre, che controllano l’accesso ai parcheggi, sono state asportate completamente, lasciando le aree di sosta prive di barriere di sicurezza. Non sono stati segnalati danni alle strutture circostanti né altri atti vandalici nelle stesse aree.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le sbarre automatiche dei parcheggi delle autostazioni di Avellino e Grottaminarda sono state asportate da ignoti nelle ultime ore. A renderlo noto è AIR Campania, che ha annunciato la presentazione di una denuncia alle autorità competenti, mettendo a disposizione anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nelle aree interessate. Gli episodi si inseriscono in una fase delicata di riorganizzazione del servizio parcheggi. Nei giorni scorsi, infatti, la società proprietaria delle autostazioni aveva già proceduto all’escussione della polizza fideiussoria e alla conseguente risoluzione del contratto di gestione del parcheggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vandali in azione: asportate le sbarre automatiche dei parcheggi

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