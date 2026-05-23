Nuovi pilomat e sbarre automatiche sono stati installati nel centro storico di Padova. I pilomat sono posizionati lungo le principali strade di accesso pedonale, limitando il transito veicolare non autorizzato. Durante il Luna Park, le zone pedonali saranno protette con barriere mobili e controlli di accesso. La disposizione mira a regolare il traffico e garantire la sicurezza dei pedoni nelle aree interessate.

? Punti chiave Dove sono posizionati esattamente i nuovi pilomat in centro?. Come verranno protette le zone pedonali durante il Luna Park?. Quali strade saranno bloccate dalle sbarre automatiche dopo l'evento di Modena?. Chi gestirà i varchi durante i grandi eventi in Prato della Valle?.? In Breve Sei pilomat e una sbarra automatica proteggono via Roma, Porciglia, Portello, Santa Lucia e Manin.. L'assessore Diego Bonavina coordina la gestione dei varchi secondo l'ordinanza del Settore Mobilità.. Per eventi come Ferragosto la Questura utilizzerà new jersey in calcestruzzo per bloccare i veicoli.. Luna Park del Santo aperto fino al 14 giugno con limiti di altezza di 5 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, piano sicurezza in centro: attivati pilomat e sbarre automatiche

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2 di 2 Settembre 2011 XXV° ANNIVERSARIO della fondazione del Gruppo PC Limena

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