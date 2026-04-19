Ladri in azione nei parcheggi dei grandi negozi

Nella zona tra Maddaloni e Marcianise, lungo la Strada Statale Sannitica, si sono verificati diversi episodi di furto nei parcheggi di grandi negozi e centri commerciali. I malviventi agiscono principalmente nelle ore diurne e notturne, entrando nei parcheggi e sottraendo oggetti dai veicoli lasciati incustoditi. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini per identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi.

Ladri in azione lungo la Strada Statale Sannitica, tra Maddaloni e Marcianise. Ad essere presi di mira dai malviventi sono spesso i parcheggi di locali e grandi magazzini. Negli ultimi tempi, infatti, diversi automobilisti si sono ritrovati con finestrini rotti e interni delle auto messi a.🔗 Leggi su Casertanews.it VOLS À LA TIRE : Le plan secret de la préfecture pour protéger Paris Notizie correlate Ladri delle grandi firme in azione nella Tuscia, abbigliamento di lusso in borse schermateLa coppia scovata in un albergo di Fiumicino, dove aveva trovato soggiorno, e portata in carcere: bottino da 28mila euro Scappavano dopo aver... Più parcheggi, sicurezza e tutela dei negozi: Confcommercio lancia il "decalogo" per i quartieriUn decalogo di priorità per migliorare la qualità della vita nei quartieri e sostenere il commercio locale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aspirapolveri e cosmetici. Arrestati due ladri seriali; Capaccio Paestum, ladri in azione al liceo Piranesi: presi pc e denaro dai distributori; Ladri in azione tra lettini e ombrelloni al Poetto, sgominata la banda dei furti in spiaggia; Due furti sventati in una settimana all'Eurospin: ladri in azione di notte. Banda di ladri di scooter in azione tra Valle Imagna e Isola BergamascaNegli ultimi giorni tra Valle Imagna e Isola Bergamasca una banda di ladri ha rubato diversi scooter e moto, agendo in gruppo e in modo coordinato in vari comuni tra cui Palazzago e Almenno. Indagano ... ecodibergamo.it Ladri di notte al bar La Rocca Caffè di San Martino in RioSAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Ladri in azione prima dell’alba. Verso le 5 è stato preso di mira il bar La Rocca Caffé, nei pressi del municipio del paese. E’ stato un passante a segnalare l’acc ... reggionline.com “Portatela via” Una banda ha rapinato un bancomat a Casalpusterlengo facendolo esplodere. Al colpo hanno assistito alcuni giovani, che hanno incitato i ladri con urla e applausi - facebook.com facebook E diciamogli anche che se si trovano dei ladri in casa, devono chiamare Deliveroo e non le forze dell'ordine. x.com