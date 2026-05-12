Lamine Yamal, calciatore del Barcellona, è stato fotografato mentre mostrava la bandiera della Palestina su un bus della squadra durante una festa. La presenza dell'immagine ha attirato l'attenzione dei media in Israele, che hanno criticato il gesto. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali del calciatore o del club riguardo all'episodio. La vicenda ha suscitato reazioni sui social media e tra gli osservatori sportivi.

L’attaccante del Barcellona Lamine Yamal ha sventolato una bandiera della Palestina durante la festa blaugrana per il 29esimo titolo della Liga conquistato dopo la vittoria contro il Real Madrid. Interpellato sulla questione, il presidente spagnolo Pedro Sànchez ha risposto in modo generico, ricordando che “la Spagna ha riconosciuto lo Stato di Palestina” e ne ha rivendicato il diritto di “esistere”. I media israeliani si sono scagliati contro il giocatore. Yamal con la bandiera della Palestina alla festa del Barcellona Il commento del presidente spagnolo Pedro Sànchez I media israeliani contro Lamine Yamal per la bandiera della Palestina...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lamine Yamal con la bandiera della Palestina sul bus del Barcellona, i media di Israele contro il calciatore

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Il ragazzo nella foto si chiama Lamine Yamal. Ha solo 18 anni ed è già la stella luminosa del FC Barcelona, fresco campione di La Liga. E come se non bastasse, ha già scritto la storia vincendo l’ultima edizione degli Europei a soli 16 anni con la Spain nation x.com

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