A Chieti la richiesta media per un mutuo è sotto la media regionale

A Chieti, la richiesta media di mutui per l'acquisto di immobili si attesta sotto la media regionale dell'Abruzzo. Nei primi due mesi del 2026, l'importo medio richiesto è di 116.000 euro. Questi dati riguardano le richieste di finanziamento presentate nella provincia, confrontate con le cifre raccolte a livello regionale. La differenza tra i valori indica una richiesta di mutui di importo inferiore rispetto alla media complessiva dell'Abruzzo.

La richiesta media per un mutuo per acquistare un immobile in Abruzzo, nei primi due mesi del 2026, è di 116.646 euro. Il dato è stabile rispetto all’anno precedente, riferendosi allo stesso periodo. Secondo l’osservatorio Facile.it e Mutui.it, Chieti si allinea con la richiesta, restando. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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