Valerio Lundini & i Vazzanikki live al Noci film fest 2026

Il 31 luglio alle 21:30 si tiene al Noci Film Fest uno spettacolo con Valerio Lundini e i VazzaNikki. La performance si intitola “SU…MMER WITH US” ed è descritta come uno degli eventi più originali e imprevedibili della stagione.

Il Noci Film Fest 2026 accende l’estate con uno degli spettacoli più originali e imprevedibili della stagione!Siamo molto felici di annunciare che venerdì 31 luglio alle ore 21:30 sul palco del Noci Film Fest arrivanoValerio Lundini & i VazzaNikkicon il loro travolgente show “SU.MMER WITH US”Dopo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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