Valerio Lundini ha annunciato le date dei suoi spettacoli milanesi degli Arcimboldi, dove porterà in scena il suo show ‘Il Mansplaining spiegato a mia figlia’. Durante un'intervista, ha scherzato sul fatto di aver potuto scriverne uno nuovo in tutti questi anni, facendo riferimento al suo stile caratterizzato da surrealismo e nonsense. La tournée milanese si terrà giovedì e venerdì prossimi.

Milano – “Diciamolo pure, in tutti questi anni avrei potuto scriverne uno nuovo”, scherza Valerio Lundini p arlando de ‘Il Mansplaining spiegato a mia figlia’, il cult involontario con cui riporta il suo surrealismo e i suoi nonsense a Milano giovedì e venerdì prossimi sul palco degli Arcimboldi. Varato nel 2021, infatti, il cammino dello spettacolo è proseguito per un paio d’anni, bloccandosi poi nel 2023 e riprendendo ora. “Frattanto ho realizzato per la televisione due edizioni di ‘Faccende complicate’, ho lavorato per il cinema, così a un certo punto mi sono detto: sai che c’è. visto che io, comunque, voglio d ebuttare con questo progetto teatrale in Europ a, passando pure da Parigi e da Londra per sentirmi internazionale, lo riporto pure a Roma e a Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Mansplaining di Valerio Lundini: “Mi capiscono pure i francesi... anche se non sono Umberto Eco”

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