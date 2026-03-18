People and Meat | recensione del film visto al Florence Korean Film Fest

Al Florence Korean Film Fest, che si svolgerà dal 19 al 28 marzo, è stato proiettato il film People and Meat, diretto da Yang Jong-hyun. Il film, considerato un commovente capolavoro, è stato scelto come evento di apertura della rassegna. La rassegna cinematografica dedicata al cinema coreano si svolge a Firenze e presenta una selezione di pellicole recenti e di rilievo.

People and Meat, commovente capolavoro del regista Yang Jong-hyun, è stato scelto come film di apertura del 24° Florence Korean Film Fest, che si terrà dal 19 al 28 marzo prossimi. Questa la nostra recensione. Hyeong-jun (Park Keun Hyong), U-sik (Jang Yong) e Hwa-jin (Ye Soo-jung) sono tre anziani che cercano di sopravvivere alla miseria con piccoli lavoretti. Dopo un diverbio piuttosto acceso, U-sik e Hyeong-jun stringono amicizia e coinvolgono anche la titubante Hwa-jin. Consci della mancanza, nelle loro vite, di una buona compagnia e del buon cibo, decidono di pranzare assieme per sopravvivere alla solitudine e alla noia. U-sik li convince ad andare in un ristorante BBQ per fare una bella mangiata di carne ma, al momento del conto, l’ospite ammette di non avere soldi e li convince a scappare senza pagare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - People and Meat: recensione del film visto al Florence Korean Film Fest Articoli correlati Svelato il manifesto della 24/a edizione del Florence Korea Film FestFirenze, 16 gennaio – Tra spazio e immaginazione, vita organica e visione contemporanea, prende forma il manifesto della 24/a edizione del Florence... Leggi anche: Cinema, dal 19 al 28 marzo torna il Florence Korea Film Fest Una raccolta di contenuti su Florence Korean Film Discussioni sull' argomento Florence Korea Film Fest, il festival fiorentino sul cinema sudcoreano; Florence Korea Film Fest con la 24esima edizione porta a Firenze Gong Yoo e Yeon Sang-ho. Florence Korea Film Fest 2026Dal 19 al 28 marzo 2026 a Firenze al Cinema La Compagnia e sulla piattaforma MyMovies, la 24esima edizione della manifestazione che racconta la Corea del Sud in una maratona di visioni, masterclass ed ... spettakolo.it 24ª edizione del Florence Korea Film Fest!24ª edizione del Florence Korea Film Fest che si terrà dal 19 al 28 marzo al cinema La Compagnia e sulla piattaforma MYmovies ... controradio.it Oggi abbiamo assistito alla conferenza stampa di presentazione della 24 edizione del Florence Korean Film Festival. Tante le novità e le sorprese di un'edizione che avrà come ospiti #GongYoo e #yeonsang ho. Qui il resoconto della giornata universalmovies x.com La star di “Squid Game” Gong Yoo ospite al Florence Korea Film Fest 2026. All’attore sarà dedicata una retrospettiva con una selezione di sei titoli e sarà protagonista di una masterclass il 21 marzo ore 11 al cinema La Compagnia di Firenze https://bit.ly/gong - facebook.com facebook