Caso Seymandi | hater pagano migliaia di euro per gli insulti

Una vicenda giudiziaria riguarda alcuni individui che hanno pagato migliaia di euro in seguito a insulti pubblicati online. Sono stati adottati diversi provvedimenti legali e accordi tra le parti coinvolte. Le indagini si concentrano sui comportamenti di chi ha diffuso commenti offensivi e sulle sanzioni applicate. La situazione si sta evolvendo con ulteriori passaggi nelle procedure giudiziarie e possibili sviluppi futuri.

Una serie di provvedimenti giudiziari e accordi extragiudiziali sta delineando le prime conseguenze per i responsabili degli attacchi verbali subiti da Cristina Seymandi, l’imprenditrice torinese bersagliata da commenti sessisti durante la sua separazione sentimentale dall’imprenditore Massimo Segre. Tra i 26 individui indagati, alcuni hanno scelto la via del risarcimento economico, mentre altri si troveranno a fronteggiare un decreto penale di condanna. Le cifre del risarcimento e le posizioni dei soggetti coinvolti. Il percorso legale intrapreso dalla donna, assistita dal legale Claudio Strata, ha portato a una prima ramificazione delle risoluzioni per i singoli episodi di odio online.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Seymandi: hater pagano migliaia di euro per gli insulti Notizie correlate Insulti sessisti a Cristina Seymandi, alcuni hater si scusano e risarciscono. Gli altri condannati con decreto penaleGli hater di Cristina Seymandi – protagonista nell’estate 2023 di una burrascosa separazione sentimentale dall’imprenditore Massimo Segre – iniziano... Leggi anche: Andrea Scanzi fa causa all’hater (recidivo) per gli insulti online: 2.500 euro di danni. E le scuse stavolta non bastano Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Offesero via social l’imprenditrice Cristina Seymandi, ora gli haters chiedono scusa. Offesero via social l’imprenditrice Cristina Seymandi, ora gli haters chiedono scusaTra risarcimenti, multe e spese legali i leoni da tastiera devono sborsare fino a 5000 euro a testa: Contro di me insulti sessisti, serve un cambio di passo ... torino.repubblica.it Insulti sessisti a Seymandi, gli hater si scusano e risarcisconoGli hater di Cristina Seymandi iniziano a chiedere scusa e, tra risarcimenti, multe e spese legali pagheranno fino a 5mila euro a testa. Uno mi dava della escort. Diceva che le donne migliori sono qu ... ansa.it