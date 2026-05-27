Roland Garros 2026 Novak Djokovic affronta Valentin Royer | orario e dove vedere il match
Oggi, mercoledì 27 maggio, Novak Djokovic scende in campo nel secondo turno di Roland Garros 2026 contro Valentin Royer. La partita si gioca sulla terra rossa parigina e l’orario di inizio è stato comunicato. Il match si svolge all’interno del torneo dello Slam, con il serbo che cerca di avanzare nel torneo. L’incontro sarà trasmesso in diretta e visibile su canali sportivi dedicati.
Novak Djokovic torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, il campione serbo affronta il francese Valentin Royer nel secondo turno dello Slam parigino, in una sfida che potrebbe rappresentare un passaggio importante nel percorso del serbo sulla terra rossa francese. Djokovic arriva all’appuntamento dopo un periodo complicato, segnato dall’eliminazione al primo turno degli Internazionali d’Italia. A Parigi, però, l’ex numero uno del mondo ha iniziato il torneo con una vittoria convincente contro un altro francese, Giovanni Mpetshi Perricard, rilanciando le proprie ambizioni nello Slam. Royer, invece, si è guadagnato il passaggio del turno superando il boliviano Hugo Dellien e proverà ora a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per mettere in difficoltà uno dei giocatori più vincenti della storia del tennis. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Roland-Garros 2026 - Novak Djokovic, on his birthday and before starting his French Open
Notizie e thread social correlati
Roland Garros 2026, Djokovic torna in campo: il programma del 27 maggio e dove vedere i matchIl 27 maggio, nel secondo turno di Roland Garros 2026, Novak Djokovic torna in campo contro il francese Valentin Royer.
Leggi anche: Roland Garros 2026, Jasmine Paolini sfida Solana Sierra: orario e dove vedere il match
Temi più discussi: Roland Garros al via: quattro italiani in campo domenica. Tocca subito a Djokovic | Il programma; Stan Wawrinka, ultima partita al Roland Garros: il discorso d'addio dopo l'eliminazione · Tennis; Djokovic show a Roland Garros 2026, Nole balla e 'imbarazza' tutti a Parigi; Djokovic: Sinner impressionante, è nella forma della vita. L'assenza di Alcaraz ...
Elisabetta Cassese. Rose Betts · Starman. Novak Djokovic #GOAT ROLAND-GARROS #paris #lacoste #clublacoste #Paris2026 #birthday #RolandGarros2026 facebook
Novak’s 2026 Roland Garros Kit reddit
Pensare che 11 anni fa batteva Novak Djokovic in finale al Roland Garros è assurdo dopo 11 anni perde da de Jong al Roland Garros la fine carriera peggiore della storia del tennis . x.com
Roland Garros, il programma di oggi: da Djokovic a Cinà, i match di giornataQuarta giornata di match al Roland Garros 2026. Dopo l'esordio ieri di Jannik Sinner, oggi, mercoledì 27 maggio, torna in campo l'ex numero uno del ranking Atp Novak Djokovic, che dovrà vedersela cont ... adnkronos.com
Roland Garros 2026, il programma di oggi: partite e orariSi apre il 2° turno al Roland Garros, con tre italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonego, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie n.24 del seeding. Tre ... sport.sky.it