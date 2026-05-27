Roland Garros 2026 Novak Djokovic affronta Valentin Royer | orario e dove vedere il match

Notizia in breve

Oggi, mercoledì 27 maggio, Novak Djokovic scende in campo nel secondo turno di Roland Garros 2026 contro Valentin Royer. La partita si gioca sulla terra rossa parigina e l’orario di inizio è stato comunicato. Il match si svolge all’interno del torneo dello Slam, con il serbo che cerca di avanzare nel torneo. L’incontro sarà trasmesso in diretta e visibile su canali sportivi dedicati.