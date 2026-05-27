Novak Djokovic ha vinto il suo match al Roland Garros in quattro set contro Royer, qualificandosi per il terzo turno del torneo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole al tennista serbo, che prosegue così la sua corsa nel secondo Slam della stagione sui campi in terra battuta di Parigi.

Novak Djokovic approda al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il tennista serbo, numero quattro al mondo, ha battuto in quattro set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-6 (7), 3-6, in tre ore e 47' di gioco, il francese Valentin Royer, 74° nel ranking Atp. Nel terzo turno Djokovic affronterà il vincente della sfida tra il brasiliano Fonseca e il croato Prizmic. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Novak Djokovic avanti al Roland Garros 2026: vittoria in quattro set contro Royer

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Novak makes it 23 Djokovic vs Ruud extended highlights | Roland-Garros 2023

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