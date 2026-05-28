Quattro tappe tra i campi e le cascine di Val Taleggio, in provincia di Bergamo, questa domenica 31 maggio per «Sapori d’Estate», l’itinerario enogastronomico. I partecipanti visiteranno aziende agricole, degustando prodotti locali come formaggi, salumi e miele. Durante l’evento, saranno aperte le stalle e si terranno dimostrazioni di lavorazione tradizionale. La manifestazione coinvolge agricoltori e produttori del territorio, che mostrano le tecniche e i sapori della zona.

Articolo. Questa domenica, 31 maggio, torna «Sapori d’Estate» l’itinerario enogastronomico, organizzato dalla Pro Loco di Pizzino, che valorizza sentieri, percorsi ecomuseali e tradizione culinaria I partecipanti partiranno alle 11.30 da Pizzino, un piccolo borgo arroccato su uno sperone roccioso dove l’uomo è presente sin dall’Età del bronzo. Nei secoli scorsi i viandanti facevano tappa prima di attraversare il confine fra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano per vendere i propri prodotti, a partire dai formaggi che ancora oggi contraddistinguono l’area. Un punto importante anche per l’Ecomuseo della Val Taleggio, che unisce i comuni di Taleggio e Vedeseta, e che si occupa della tutela del patrimonio naturale e culturale di questo territorio così pieno di storia e di sorprese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Argomenti più discussi: Val Taleggio, quattro tappe alla scoperta del patrimonio rurale locale; Sapori d’estate, itinerario alla scoperta della Val Taleggio.

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