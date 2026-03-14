' I giardini raccontato' | gli studenti di Riccione alla scoperta del patrimonio culturale e naturalistico

Gli studenti di Riccione hanno intrapreso un percorso di scoperta sui giardini locali, con l’obiettivo di conoscere meglio il patrimonio culturale e naturalistico della zona. Durante le attività, hanno visitato diversi spazi verdi e hanno osservato le caratteristiche di ciascun luogo. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza di tutelare e valorizzare queste aree.

Un patrimonio culturale e naturalistico da valorizzare e proteggere ma, prima di tutto, da conoscere. È questo l’obiettivo del progetto “I giardini raccontano” rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole di primo grado di Riccione. Gli studenti, mercoledì 25 marzo, usciranno dalle classi e si metteranno in cammino attraverso la città per una passeggiata naturalistica e scenica alla scoperta di luoghi e spazi pubblici che fanno parte del patrimonio culturale e ambientale di Riccione. Il progetto “I giardini raccontano” è promosso dal Comune di Riccione, ideato e realizzato dalla compagnia Città Teatro in collaborazione con gli assessorati alla Cultura e all’Ambiente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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