Un rappresentante della Siprec ha affermato che le vaccinazioni antivirali somministrate in farmacia rappresentano uno strumento di protezione e prevenzione, soprattutto per anziani, persone con patologie croniche e pazienti fragili, inclusi quelli con problemi cardiaci. La dichiarazione è stata rilasciata a margine di un evento dedicato alla salute pubblica. Nessun dato relativo a numeri o iniziative specifiche è stato fornito.

Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - "Le vaccinazioni antivirali sono uno strumento di protezione e prevenzione per ampie fasce di popolazione, in particolare anziani, cronici e pazienti fragili, fra cui quelli cardiopatici. E' quindi utile estendere il programma di vaccinazione a realtà di prossimità come le farmacie, che offrono disponibilità e accessibilità". Così all'Adnkronos Salute Massimo Volpe, professore emerito della Sapienza, cardiologo dell'Irccs San Raffaele di Roma e presidente della Società italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec), sottolinea il valore strategico dell'immunizzazione diffusa anche nelle farmacie per un sistema sanitario che deve "raggiungere in modo più efficace i cittadini sul territorio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vaccini, Volpe (Siprec): "Somministrazione in farmacia strumento di protezione e prevenzione"

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