Diversi individui riferiscono aver sviluppato patologie gravi dopo aver ricevuto il vaccino. Alcuni di loro hanno comunicato di aver iniziato a manifestare sintomi intensi e persistenti nel periodo successivo alla somministrazione. Le autorità sanitarie hanno risposto alle dichiarazioni riguardanti l’efficacia del farmaco con dichiarazioni ufficiali, ma non sono state annunciate misure specifiche o cambiamenti nelle politiche di vaccinazione. La discussione pubblica si concentra ora anche sui casi segnalati e sulle risposte delle istituzioni.

? Punti chiave Chi sono le persone che oggi combattono patologie gravi post-vaccino?. Come hanno reagito le istituzioni alle ammissioni sulla scarsa efficacia del farmaco?. Perché chi denuncia gli effetti collaterali subisce l'accusa di tradimento?. Quali sono le reali responsabilità mediche dietro l'insorgenza di tumori latenti?.? In Breve Ex esponente Aifa Magrini ammette inefficacia vaccinale nel bloccare la trasmissione del virus.. Ex ministra Spera respinge richieste di conto sulla gestione del periodo emergenziale.. Vittime post-vaccinali affrontano isolamento sociale e mancanza di percorsi di risarcimento istituzionale.. Manifestazioni di dolore registrate a Milano e al Teatro Petruzzelli di Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vaccini: il racconto di chi vive il calvario dopo la somministrazione

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