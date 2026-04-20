Endoscopia un prezioso strumento di prevenzione
L'endoscopia è una procedura utilizzata per esaminare l’interno dell’apparato digerente, spesso impiegata nella diagnosi di varie patologie. Le malattie dell’apparato digerente sono tra le più comuni tra gli adulti, con molti pazienti che si sottopongono a questa procedura per identificare eventuali problemi in modo tempestivo. La tecnologia endoscopica si rivela uno strumento utile nella prevenzione e nel monitoraggio di diverse condizioni cliniche.
Le malattie dell’apparato digerente rappresentano alcune delle condizioni più diffuse tra la popolazione adulta. I tumori del colon-retto, in particolare, sono tra i più comuni in Italia: secondo i dati dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica(AIOM) e dell'Associazione Italiana.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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